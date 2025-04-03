關稅戰全球恐失10萬億

穆迪：20%稅率累美GDP急挫 毀滅550萬職位 貿易本為各國之間互利的行為，建立任何貿易壁壘只會帶來損失，更何況大幅增加關稅！其中美資的國際信貸評級機構穆迪昨日在美國總統特朗普宣布對等關稅前表示，一旦美國向世界徵收20%關稅落實，而其他國家報復，將很可能抹去美國550萬個職位，讓失業率飆升至7%，令美國國內生產總值（GDP）由高位下滑1.7%。英國阿斯頓大學則估計，全球關稅戰的損失最多達1.4萬億美元（約10.92萬億港元），相當於將港股四分之一市值銷去！

穆迪分析首席經濟學家贊迪表示，美國向全球加徵兩成關稅是該行預測的最壞情況，「將令我們（美國）陷入嚴重衰退，這對經濟來說是一次毀滅性的打擊！全球經濟亦將陷入衰退。」

擾亂價格競爭力供應鏈 不過，他覺得特朗普可能會退縮，說：「你都能感覺到美國經濟經已轉弱，特朗普可能會改變立場，他在這方面真的很擅長；當環境看起來要變糟時，他就會縮。」故他亦模擬美關稅降至15%、不是向所有進口貨品徵收，預計其他國家只會對美國一半出口的貨品施加報復性關稅，但這也足以致令美國經濟走向衰退。

英國阿斯頓大學的學者更進一步使用數學模型，模擬出6個由美國施加關稅情景，會導致價格上漲、競爭力下降、供應鏈斷裂──與2018年中美貿易戰期間出現的影響如出一轍。

起始是今年初美國向加拿大、墨西哥徵收25%關稅，向中國額外徵收20%關稅，這足以令美國物價升2.7%，人均實際GDP跌0.9%；加墨兩國經濟福利損失3.2%和5%。「經濟福利」是學術名詞，定義為經濟活動中產生的好處或效用。一旦加墨中3國報復，將致加墨兩國經濟福利損失5.1%和7.1%，美國損失1.1%。

情景3和4是美國向歐盟實施25%關稅，而歐盟對等地報復，將致跨大西洋貿易急劇萎縮，歐盟生產中斷，美歐物價上漲，美國損失1.6%經濟福利。

情景5和6是美國向全球徵25%關稅，最終全球報復，導致全球大規模的混亂、貿易流量大減，經濟福利損失1.4萬億美元；美國經濟福利損失2.5%。雖然英國對美國的出口可能會在短期內出現增長，當中來自供應鏈改道之中得益，但這將被更深層次的結構性風險所抵銷，包括在全面報復的情況下英國對美國的出口將下降43.6%。進口也全面萎縮，威脅到航空、太空科技和技術等產業的投入和供應。

中企赴美投資傳暫緩審批 就在此時，外媒引述消息報道，國家發改委近幾周接到指示，暫緩中國企業赴美國投資計劃的登記和批核，但暫無迹象顯示影響已在進行的投資，或投資美國國債等金融產品。

航運巨頭馬士基則表示，今年受惠美國需求強勁，2月份數據顯示當地尚在增加庫存，暫時預計勢頭能夠持續，但補充關稅的影響無法預測，不排除消費者對風險的反應削弱消費開支，並帶來連漪效應。

學者模擬6種大幅加關稅情景及影響