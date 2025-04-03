摩通估新盤減價推售 港樓價全年看跌半成

投行摩根大通看淡本港樓價，在報告表示，雖然大部分地產公司在剛過的業績期維持派息，但總體而言，由於開發利潤率受壓和寫字樓租金續跌，盈利平均按年跌6%。展望今年，該行相信，發展商在住宅市場的利潤或持續受壓，隨着發展商主動減價推售新盤，今年本港住宅樓價仍有機會下跌5%。該行去年12月曾預測，樓價在半年內跌半成。

首選太地及領展 寫字樓市場持續弱勢，摩通指出，地產商去年平均租金收入已按年跌4%，並且自2020年以來累跌15%。在已公布業績的公司所見，去年所有收租股都錄得租金下跌，大部分企業管理層更預期調整會延續至本年。

富瑞維持今年全年零售銷售錄低個位數跌幅預測，但預計香港七人欖球賽和巴塞爾藝術展等盛事活動舉辦，外國遊客數量3月按年增長將加速到的13%，內地遊客將加速至升12%。接下來幾個月零售額跌幅應該會收窄。

香港大學昨公布，預料首季香港經濟增長為1.6%，反映中美貿易不確定性進一步升溫的負面影響，第二季預測為2.5%，全年預測維持在2.5至3%。港大稱，貿易戰令本港外需面臨嚴峻挑戰，但通脹溫和與息口下降有助本地私人消費開支上升。