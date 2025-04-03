高盛撐日圓對沖風險 兌每美元有望升值6%

美元近期因為關稅戰，以及市場看淡今年美國經濟而變得不穩定，令投資者對日圓這種傳統避險貨幣關注度上升。投資銀行高盛表示，如果美國經濟衰退風險增加，日圓將是投資者最佳的貨幣對沖工具，預測日圓兌每美元將較現水平漲逾6%，升至140。這預測較市場普遍預期的中值145更牛。

該行全球外匯、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi指出，當美國實際利率和美國股市同步下跌時，日圓往往會表現最佳，成為具吸引力的避險工具。雖然美國加關稅是一大風險，但他認為，外匯市場和全球投資者更加關注美國經濟數據，例如本周二公布美國2月職位空缺跌至差過預期的756.8萬個後，日圓走強。

日圓兌每美元昨日在150關口徘徊，最高曾升至148.98，每百日圓兌港元曾報5.2算。

另一方面，華僑銀行分析師認為，過往美國總統特朗普曾批評日本是利用美國的國家之一，日本對美國包括牛肉和芝士在內的幾種農產品徵收超過20%的關稅，對皮鞋徵收約30%的關稅，對服裝和商用卡車徵收約10%的關稅。而目前要談供應鏈轉移來規避關稅，尚未能確定是否有效。故除非日本被豁免於對等關稅，否則日圓在風險規避交易中可能會走強。

他續指，技術上，日圓兌每美元支持位在151.2，阻力位在149.1。

日央行憂企業投資放緩 日本央行行長植田和男昨日在國會發言時警告，美國的廣泛關稅可能嚴重擾亂全球貿易秩序，並對各國經濟帶來不同程度的衝擊。最終的影響體現於企業和消費者的反應，如果市場情緒受到嚴重衝擊，可能導致企業投資放緩，消費者支出下降，加劇經濟不確定。

二十國集團（G20）財長和央行行長會議本月將會於華盛頓舉行，預計美國關稅政策的潛在負面影響將成為會上討論焦點。植田冀在該會議上，與G20成員國財長分享對關稅的看法。