道富環球上調金價目標 樂觀情景睇3400美元

現貨金價昨日曾見每安士3,135.71美元，逼近歷史新高；而紐約期金（6月合約）高見3,167美元。道富環球表示，上調金價預測，是基於「今年第一季金價強勁上升，以及ETF資金流入穩健」。報告提到，3月全球黃金ETF持倉量按月增加2.7%，相當於71至72噸的黃金持倉，是3年以來最強的增幅。

就中期而言（未來6至9個月），該行繼續「結構性看好黃金市場」，並且認為支撐金價的因素包括投資者需求回升、美國經濟衰退及滯脹風險上升、地緣政治不確定性持續、新興市場中央銀行持續增持黃金，以及實物市場供應緊張。

話雖如此，道富環球亦提醒金價調整的風險勿忽視，回調的幅度可能有5至7%。不過，消費者和投資者很可能會在下跌期間逢低買入，變相為金價提供支撐。

內地黃金進口現疲態 就實體黃金及飾金市場而言，中國市場的數據值得關注。道富環球引述數據指，今年首兩個月，中國的零售黃金進口遠低於預期，1月黃金進口只有16.5噸，為4年來同期最弱表現；2月雖然反彈至76.3噸，但按年計仍下跌45%。由於農曆新年一般會利好黃金需求，這次的數據可能反映出市場已經展現疲態，中國消費者需要更多時間適應高價的黃金。

道富環球強調中國零售黃金需求的重要性，並指出「疫情後中國零售黃金需求復甦，是2023至2024年間金價能夠維持並上漲的主要原因之一」。當時美國實際利率大幅上升，拖累黃金投資需求，中國則成為重要的支柱。若第二季度中國黃金進口能夠反彈，將有助於金價邁向更樂觀的預測情景。