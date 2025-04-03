新股消息：兩手機設備商傳上市籌351億

本港新股市場好消息不絕，兩間市值合計逾4,100億元人民幣的手機設備公司有意在港上市，合共集資最多45億美元（約351億港元）。有分析認為，受惠港股市值及流動性提高，新股市場復甦，加上一隻集資約400億元的超大型新股預計最快今季登場，維持香港全年約80宗新股，以及集資1,300億至1,500億元的預測，並有力爭取全球集資排名三甲。

市傳在深圳上市的手機設備公司立訊精密，正與投資銀行商討在港上市事宜，集資額達20億至30億美元（約156億至234億港元）。以其周三收市價39.35元人民幣計，市值達2,851.85億元人民幣。

至於周一已向聯交所提交上市申請的手機玻璃供應商藍思科技，有傳其計劃集資10億至15億美元（約78億至117億港元）。以周三收市價25.28元人民幣計，該企市值達1,259.67億元人民幣。

預期全年5宗大型招股 有會計師指，現時排隊上市的企業仍多，包括27宗「A+H」上市申請、內地龍頭企業、中概股、來自中東及東盟國家的公司、科技公司尤其是來自AI業，以及醫療和醫藥公司等，看好未來3季表現，料全年有4至5宗集資超過10億美元（約78億港元）的大型新股。

回顧首季，香港錄得15宗新上市，按年增加25%，集資總額按年升2.87倍至182億元，位列全球第四。首季前三名的新股集資市場分別為納斯達克市場、紐約證券交易所及東京證券交易所，集資額分別達395億元、295億元及254億元；印度現時以集資額169億元排行第5位。