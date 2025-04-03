港交所研退市股票場外交易制

港交所發言人表示，正在考慮場外交易市場的優點與缺點，並且在3月諮詢期結束後仔細審視市場意見。香港證監會發言人表示，計劃仍然處於非常早期階段。

不准籌集新資金 外媒引述消息報道指，港交所與證監會經初步諮詢市場參與者後，開始規劃退市後場外交易機制，目前仍處於很初步的設計階段。初步構思允許散戶投資者參與，但由於股票的流動性較低，會引入莊家進行交易，而場外交易機制不會有集資功能，亦不會提供重返主板的途徑。

另外，場外市場或以「買者自負」模式運作，並限制任何股份推介行為，若經紀商主動建議投資者須承擔責任。場外交易市場或交由港交所營運，但預計不會帶來利潤。

每年均有不少企業因長期停牌後而除牌，令投資者難以離場。財經事務及庫務局指，2024年按照《上市規則》的除牌程序予以取消上市地位的港股數目共32間，相關公司市值約177億元。

事實上，除了設立有關機制外，該局當時指出，證監會和港交所會進一步進行全面性的上市制度檢討，審視上市要求和上市後的持續責任；檢視上市規例和安排，改善審批流程；完善雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構。

港府期望透過改革，更好配合最新經濟趨勢和企業需求，提升香港上市平台的競爭力，吸引不同企業在港融資，同時吸引更多投資者尤其是耐心資本和海外長期投資者參與及加大港股配置。