券商點股：旅遊平台龍頭伺機收集
市場靜候美國關稅措施出爐，事前傳出白宮考慮全面調高關稅，貿易夥伴無一幸免。恒生指數周一下跌，考驗23,000點關口，其後略有反彈，惟後市仍視乎關稅消息以至美國經濟去向。美國本周將會公布3月非農就業報告，若然勞動力市場降溫，失業率超預期上升，可能會燃起市場對美國經濟衰退的憂慮。
個股推介方面，內地擴大入境免簽證範圍，另有傳內地將服務消費納入補貼，政策利好旅遊平台服務需求。預計五一長假期的預訂行情，將會是旅遊板塊未來一個月的催化劑，投資者可於事前伺機收集。
同程旅行阻力位24元
其中，同程旅行(00780)去年第四季收入按年增長34.8%，經調整純利按年增長36.8%，勝預期，主要得益於精準投放營銷開支。公司於下沉市場發力，交叉銷售策略奏效，收入維持較快的增速，變現能力增強，並預計今年核心在線旅遊平台的利潤率進一步改善。
中長線而言，看好公司於下沉城市加強滲透，國際業務盈利能力改善。現價對應2025財年預測市盈率14.5倍，低於過去5年平均水平。向上阻力位24元。
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