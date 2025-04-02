券商點股：旅遊平台龍頭伺機收集

市場靜候美國關稅措施出爐，事前傳出白宮考慮全面調高關稅，貿易夥伴無一幸免。恒生指數周一下跌，考驗23,000點關口，其後略有反彈，惟後市仍視乎關稅消息以至美國經濟去向。美國本周將會公布3月非農就業報告，若然勞動力市場降溫，失業率超預期上升，可能會燃起市場對美國經濟衰退的憂慮。

個股推介方面，內地擴大入境免簽證範圍，另有傳內地將服務消費納入補貼，政策利好旅遊平台服務需求。預計五一長假期的預訂行情，將會是旅遊板塊未來一個月的催化劑，投資者可於事前伺機收集。