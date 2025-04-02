輪商精選：押注小米反彈 吼14977
內地科企小米集團(01810)汽車在高速公路發生的嚴重交通事故引發市場關注，小米回應事件並提供更多細節。該股昨日早段好淡爭持，午後跌幅顯著擴大，曾跌超過6%至46.1元，創逾一個月新低，較3月19日的歷史高位回吐超過兩成。
不過，小米汽車最新公布，3月交付量超過29,000輛，並表示產能提升進展順利，對全年35萬輛的交付目標充滿信心。投資者密切關注事故調查進展及其對小米未來業務的影響。
即市輪證資金流反映，輪場投資者更傾向進場博反彈。如投資者認為正股有望回升，可注意認購證14977，行使價55.05元，實際槓桿4.9倍，今年9月22日到期。另可留意牛證60233，收回價44.5元，實際槓桿12.2倍，今年9月12日到期。
淡友留意14706
如果認為跌勢尚未結束，可以參考認沽證14706，行使價38.83元，實際槓桿4.5倍，今年9月22日到期。另可注意熊證60625，收回價56元，實際槓桿5.1倍，2027年12月10日到期。
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