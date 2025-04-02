西貢沙下地申建住宅280伙
西貢沙下大網仔路一幅用途為「道路」的土地，向城規會申請作住宅發展，提供280伙。據悉，申請人為新世界發展(00017)等財團。
該地盤位於逸瓏園以北，呈狹長形狀，佔地約9.73萬方呎，發展範圍約8.2萬方呎，地積比率1.5倍，興建3幢10層高樓宇，另設一層地庫，住宅樓面約12.29萬方呎；同時提供一幢兩層高會所，涉約6,147方呎。
地盤原屬「綜合發展區（1）」地帶一部分，而毗鄰同由新世界等持有的同類地皮，已於2022年獲批建972伙分層住宅。
洪水橋換地延期 恒地：從善如流
此外，北部都會區洪水橋/厦村第2期5幅商業地原址換地申請，接納基本條件期限延後至今年12月31日，恒基地產(00012)執行董事黃浩明認為政府從善如流，事實上，賣地計劃亦已停止推出商業地，現階段該區又有否需要即時興建逾百萬方呎寫字樓。
而規劃上要研究是否調升住宅比例，或可否分期發展，政府仍需時考慮，即使商業部分發展時間延後，最終規劃目標亦可達到。此外，新鴻基地產(00016)正就旗下區內兩幅土地作出申請。
另方面，地政總署指，區內第17A區商業用地的原址換地申請，限期前未有任何回覆，已被視為撤回。至於第34B區住宅地的同類個案，由於業權人間需要更多時間達成相互共識，故期限延長兩星期至本月14日。
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