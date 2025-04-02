西貢沙下地申建住宅280伙

該地盤位於逸瓏園以北，呈狹長形狀，佔地約9.73萬方呎，發展範圍約8.2萬方呎，地積比率1.5倍，興建3幢10層高樓宇，另設一層地庫，住宅樓面約12.29萬方呎；同時提供一幢兩層高會所，涉約6,147方呎。

地盤原屬「綜合發展區（1）」地帶一部分，而毗鄰同由新世界等持有的同類地皮，已於2022年獲批建972伙分層住宅。

另方面，地政總署指，區內第17A區商業用地的原址換地申請，限期前未有任何回覆，已被視為撤回。至於第34B區住宅地的同類個案，由於業權人間需要更多時間達成相互共識，故期限延長兩星期至本月14日。