公居屋成交：白居二510萬購彩禾苑三房

新居屋二手單位受追捧，火炭彩禾苑一個三房單位，約兩個月間劈價40萬元，白居二客趕上「尾班車」於未補價第二市場以510萬元購入。

萬方地產葉搏麟表示，上述為高層12室，實用面積約607方呎，原先叫價550萬元放售，減幅約7.3%，成交呎價約8,402元。原業主於2021年中以約448萬元購入，帳面升值近14%。

綠表客138萬買寶林邨 資料顯示，柴灣綠置居蝶翠苑中層20室，實用面積約189方呎，第二市場以118萬元登記轉手，呎價約6,243元，較2020年底的一手購入價帳面低近5,000元。

世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋寶林邨寶勤樓低層6室，外區綠表客僅以138萬元承接，呎價約3,770元。根據香港房屋委員會資料，3月第二市場公屋及居屋暫錄129宗成交，較2月同期大增約92.5%。

已補價自由市場居屋減價吸客。中原賴作智指，上水翠麗花園4座低層E室兩房戶，放盤約一星期，累減29萬元，以321萬元售出，呎價約7,518元。