新盤概況：上然2期特色戶破頂 售1098萬 每呎逾萬五

特色單位不乏捧場客。萬科香港旗下大埔上然第2期，昨日以1,098萬元售出第7座15樓A10室連天台戶，呎價約15,187元，成交價及呎價均創該期數項目新高。

上述單位實用面積723方呎，採三房連工作間間隔，外連658方呎天台。萬科香港董事總經理周銘禧表示，該盤今日將展開新一輪銷售，以價單形式發售131伙，涵蓋開放式至三房，另有27伙於明日招標形式發售。

ONE STANLEY三房賣2860萬 港島區豪宅方面，建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，招標售出花園特色戶，為第6座地下A室實用面積1,100方呎三房戶，外連522方呎花園，成交價2,860萬元，呎價26,000元。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，全盤累沽21伙，套現約17.3億元。

同系清水灣傲瀧，以2,666.5萬元重新沽出2座地下B室，實用面積1,735方呎，最新成交價2,666.5萬元，較5年半前做價3,864.5萬元，低約31%。該盤昨日再錄一宗終止交易，為9日之內第12宗同類個案，單位減價後安排於周六重售。

新地及會德豐地產合作的何文田現樓項目太子道西233號，本周六起以招標發售7伙連平台特色戶，實用面積375至849方呎，涵蓋兩房至三房間隔，招標期截至11月30日。