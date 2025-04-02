上月二手旺量不旺價

栢慧豪園買賣增5倍 MIDTOWN兩房貶14% 新盤銷情帶動，撻着同區二手屋苑交投氣氛，3月成交量倍升。天水圍栢慧豪園期內宗數按月急增約5倍，收租業主趁勢套現，以443萬元沽出兩房單位。市場旺量不旺價情況明顯，元朗YOHO MIDTOWN上月成交量亦錄逾一倍升幅，惟兩房單位仍以「蝕本價」595萬元成交，約7年帳貶約14.8%。

中原伍耀祖表示，栢慧豪園3月錄約12宗買賣，其中5座高層H室，實用面積約494方呎，收租業主見樓市回暖，趁單位租約屆滿沽貨，減價25萬元成交，呎價約8,968元，持貨約13年，帳面獲利188萬元。

YOHO MIDTOWN上月錄約7宗成交，按月漲約1.3倍。該行王勤學稱，屋苑3座高層A室，實用面積約443方呎，下午才叫價600萬元放售，當日晚上減價5萬元沽出，呎價約13,431元，原業主2018年4月以698萬元購入，帳蝕103萬元。元朗3月全月錄約141宗二手買賣，創一年新高。

豫豐售468萬蝕29% 屯門全月錄約140宗二手買賣，包括多宗損手轉讓。祥益古文彬指，豫豐花園連天台特色單位，實用面積約568方呎，累減130萬元，成交價468萬元，呎價約8,239元，約4年帳貶約29%。利嘉閣陳志偉續稱，同區上嵐高層D室，外區投資者連租約以335.5萬元承接，呎價約11,772元，原業主持貨約8個月帳賺約23.2萬元。

將軍澳多個屋苑交投爆升，中原關偉豪表示，區內指標項目維景灣畔上月錄約15宗買賣，按月升近90%。香港置業劉浩勤稱，全區3月則錄約237宗二手買賣，按月急增約85%。此外，沙田及大圍同期錄約124宗二手買賣，粉嶺及上水的北區二手屋苑都錄逾100宗。

昇悅居7年損手98萬 市區方面，中原許永生指，長沙灣昇悅居3月最終錄約9宗買賣，較2月約4宗反彈約1.25倍，屋苑2座中層H室，實用面積約491方呎，降價約10%，成交價720萬元，呎價約14,664元。原業主於2017年11月購入，帳蝕98萬元離場。

鰂魚涌太古城3月最後兩日連錄約5宗買賣，4月亦已迅速發市。該行張光耀稱，單位為翠榕閣中層G室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，望全海景，減價100萬元，連租約以1,600萬元售出，呎價約15,764元。

部分二手屋苑3月交投情況