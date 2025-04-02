●會計師行畢馬威稱，首季香港新股集資額達177億元，按年增近3倍，創2021年以來第一季新高，在全球集資額排名第四。該行又稱，人工智能（AI）應用吸引投資者，更多內地初創公司考慮透過特專科技公司通道來港上市，另A+H上市模式亦受青睞，申請宗數增加。上季全球上市宗數283宗，按年持平；集資282億美元，按年升4%。美國兩大證券交易所及日本東京證券交易所的集資額分佔首3位。