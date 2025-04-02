簡訊一覽
●會計師行畢馬威稱，首季香港新股集資額達177億元，按年增近3倍，創2021年以來第一季新高，在全球集資額排名第四。該行又稱，人工智能（AI）應用吸引投資者，更多內地初創公司考慮透過特專科技公司通道來港上市，另A+H上市模式亦受青睞，申請宗數增加。上季全球上市宗數283宗，按年持平；集資282億美元，按年升4%。美國兩大證券交易所及日本東京證券交易所的集資額分佔首3位。
●恒指公司公布，將於5月16日公布恒生指數系列季檢結果。
●中電光谷(00798)去年賺9,574.8萬元人民幣，按年大跌81.1%；不派末期息。
●普樂師集團控股(02486)去年賺1,300.8萬元人民幣，按年升13.1%；不派息。
●卡姆丹克太陽能(00712)去年蝕4,838.3萬元（人民幣‧下同），較2023年賺4,445.6萬元由盈轉虧；不派息。
●綜合環保集團(00923)預期截至今年3月底止年度虧損，將較上一年度擴大95至104%。
●達利國際(00608)去年賺9,168萬元，按年跌19.33%。
●華津國際控股(02738)去年蝕9,102.6萬元（人民幣‧下同），較2023年度賺8,565.6萬元由盈轉虧；不派息。
●新加坡主權財富基金GIC於上周四在場內減持紫金礦業(02899)542.2萬股，每股均價約17.79元，持股量由6.08%降至5.99%，料套現逾9,600萬元。
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