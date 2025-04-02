央行凍息 澳元靠穩 指經濟通脹不明朗

澳洲央行昨日一如預期維持指標利率在4.1厘，又強調按兵不動之舉是因應全球不確定因素趨增，須有待更多證據顯示通脹持續回落至目標範圍。澳元周二反覆靠穩，兌62美仙，折合兌港元曾高見4.87算。

澳央行提及，當地私人消費需求似乎正在復甦，實際家庭收入有所回升，一些金融壓力指標有所緩解。然而，部分行業的企業報告顯示，需求疲弱令成本上漲難以轉嫁到終端價格之上，當地經濟活動和通脹前景也充斥不確定風險。其核心預測是，隨着收入有所增長，家庭消費將繼續上升，不過消費回升速度一旦慢過預期，或導致產出增長持續低迷，勞動市場惡化程度超出目前預期。

此外，海外前景不明朗因素仍然眾多，加上美國近期宣布的關稅措施影響全球信心，影響有機會在全球遍地開花。

歐CPI低過預期 減息升溫 另邊廂，3月歐元區居民消費價格指數（CPI）初值按年計升2.2%，低於預期，其中「一哥」德國的通脹為2.3%。另歐元區服務業通脹最新由3.7%降至3.4%，延續2月回落的趨勢。數據公布後，外界隨即對歐洲央行本月17日減息0.25厘的預期升溫。歐元兌美元升0.08%，見1.083，折合兌港元在8.42算。