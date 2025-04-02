金價首季升19% 39年最強

憂慮美國總統特朗普本周宣布的對等關稅對環球經濟構成衝擊，資金持續流入黃金避險，現貨金價連續多日創紀錄新高，昨日曾高見每安士3,149美元，升0.81%；第一季升幅達19%，創1986年以來最強單季表現。

現時，黃金的相對強弱指數（RSI）保持在77以上，代表市場已經超買。分析指出，這種動能違背了所有定位價格標準的邏輯，並提醒雖然金價因為關稅政策快將出台而持續走強，但也可能意味投資者要先行獲利而大幅回調，所以若然金價跌穿每安士3,057至3,066美元的支持位，恐觸發短期沽壓，長期而言，若跌破3,000美元大關，或引發更大跌浪。

High Ridge Futrues金屬交易主任Davif Meger也有類似看法，指金價因股市充斥關稅的不明朗因素而直接受益，迎來新一輪避險買盤，並料金價在技術阻力位多少有獲利回吐，但整體升勢未有大變。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali指，有迹象顯示中國對黃金購買力度仍然強勁，又預期與特朗普貿易政策有關的不確定因素趨增，將持續帶動宏觀基金買入黃金。

美擬加強制裁俄 油價漲 另邊廂，原油價格近日也創一個月高位，事關特朗普最新稱不排除加強針對俄羅斯原油出口的制裁力度，對俄羅斯石油買家徵收25至50%的二級關稅，原因是他對俄羅斯總統普京阻礙終結俄烏戰爭的行為感到「惱火」。

瑞銀則表示，特朗普早前也表達有意加強制裁伊朗石油力度的訊息，加上伊朗周一扣留兩艘油輪，令市場對原油需求前景憂慮升溫，利好油價。