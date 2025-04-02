百望力攻AI 料今年收支平衡

拓東南亞 估海外收入逾億 付英波指，今年集團將核心戰略轉型為數據智能，以及海外市場拓展；目標今年底公司AI人才佔研發人員逾15%，以確保數據及AI戰略執行及落地。首席財務官焦陽補充，百望已進軍阿根廷、印尼等東南亞國家，預期今年海外收入達到約一億至1.15億元。

集團今年將推出與風險管控相關的智能產品，付稱公司透過的模型算法及數據資產，可協助銀行客戶尋找合適的借款人，銀行職員亦使用資料覆核數據及放款程序，其後公司會每月持續監控放款對象的經營情況，以評估是否需要追加貸款等事宜。

百望主席陳杰補充，目前公司與逾130家銀行合作，若一家公司擁有的數據量太少，銀行不會有意與其合作。