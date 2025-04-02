OpenAI融資3120億 初創史上最大規模

軟銀傳尋求1287億貸款 外媒引述消息指，在最初階段，軟銀與其他銀團，將分別向OpenAI投資75億美元和25億美元，在2025年底前會有第二期300億美元的資金投入，分別由軟銀和銀團注資225億美元和75億美元。OpenAI表示，本輪融資支持將有助於公司繼續建立AI系統，推動科學發展、實現個人化教育、增強人類創造力，並為造福全人類的通用人工智能（AGI）鋪路。

不過，軟銀作出規模如此大的投資，亦需要外部資金支持。有指軟銀目前正在尋求165億美元（約1,287億港元）的貸款，以資助在美國的AI項目，這將是集團有史以來最大的一筆以美元計價貸款，軟銀與貸款方的談判仍處於初步階段。

另一邊廂，美國晶片代工廠格芯（GlobalFoundries）據報與台灣的聯華電子進行了合併談判。消息稱，雙方的合併評估計劃顯示，合併後的新公司將會是一家總部位於美國，生產基地遍布亞洲、歐洲及美國的大型企業。聯電表示，不回應市場傳聞，並稱沒有進行中的合併案。

有趣的是，格芯原本是超微半導體（AMD）的一部分，後者在擺脫了格芯後成為了無廠半導體公司中的霸主；而與聯電分家的聯發科技同樣如此。於1997年獨立之後，聯發科經歷多年發展，成為僅次於高通（Qualcomm）的手機SoC（系統單晶片）供應商。相比之下，格芯和聯電都是分拆後發展相對平淡的公司。