美元地位恐被取代

貝萊德：倘美政府債務失控 財赤膨脹 市場正在等待美國總統特朗普宣布對等關稅的細節之際，分析預期，避險情緒升溫將會進一步推高美元匯價。不過，從更長遠的角度來看，美國的保護主義崛起以及債務負擔持續加劇，最終可能會損害美元的儲備貨幣地位。全球最大基金公司貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）警告，若美國未能控制債務規模，放任財政赤字膨脹，美元的儲備貨幣地位恐怕會遭比特幣等數碼貨幣所取締。

美匯指數周二企穩於104附近，市場明顯在等待更多關稅政策的詳情。ING銀行外匯策略師Francesco Pesole估計，只要關稅措施偏向激進，那麼美元仍會有足夠的潛在升幅，除非美國經濟數據明顯轉差。他估計，在對等關稅正式宣布之前，美匯指數短線可以升至104.5。

貿戰或推高美元11% 富國銀行策略師Aroop Chatterjee亦指出，美元可能因為貿易戰而上漲，原因在於關稅會削弱美國消費者對進口商品的需求，從而打壓外幣的表現；而關稅引發的通脹亦會升溫，使聯儲局將美國利率維持在高位，甚至重新加息。該行認為，美元的潛在升幅有1.5至11%，具體要視乎關稅的規模等。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，去年第四季，美元於全球外匯儲備中的佔比於小幅度上升至57.8%，較去年第三季高0.5個百分點，主要是受期內美元兌其他貨幣升值影響；而歐元佔比則按季減0.2個百分點，至19.8%；而人民幣佔比維持在2.18%。

雖然美元的流動性、金融影響力依然是全球第一，但芬克認為，美元霸權「不一定能持續下去」，因為自1989年以來，美國政府債務的增長速度是國內生產總值（GDP）的3倍。

他又指出，包括比特幣在內的去中心化資產是一項「非凡的創新」，可以提升市場速度、透明度，並可降低成本；當投資者開始把加密貨幣視為比美元更安全的選擇時，將會削弱美國的經濟優勢。

道指早段跌481點 面對即將來臨的關稅升級，投資者保持謹慎。美股3大指數周二早段全線受壓，道指曾跌481點，報41,519點；標指跌53點，報5,558點；以科技股為主的納指跌149點，報17,149點。美國3月ISM製造業採購經理指數（PMI）報49，低過預期。

就貨幣政策而言，多數聯儲局官員亦不敢輕舉妄動。紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，希望以觀察經濟數據去判斷關稅對物價的影響，又指對影響的「持續時間」持開放態度；里士滿聯儲銀行行長巴爾金則提到，目前未觀察到經濟陷入滯脹危機，故不急於減息。簡而言之，聯儲局官員似乎想等待更長時間，才真正決定是否減息。

全球儲備貨幣佔比