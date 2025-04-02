大快活羅輝承調任副主席

李碧琦任行政總裁

羅開揚為大快活創始人羅芳祥的兒子，1981年加入公司，1991年出任董事總經理，2000年獲委任為主席兼行政總裁，2009年辭任行政總裁，但留任執行主席。其子羅輝承於2013年加入公司，2018年起出任特色餐廳總經理，2019年起獲委任為執董，2020年獲委任為行政總裁。