大快活羅輝承調任副主席
大快活集團(00052)公布，第二代掌門人羅開揚由執行董事調任為非執行董事，仍留任董事會主席；其子羅輝承由行政總裁調任董事會副主席，李碧琦則獲委任為行政總裁，所有變動於昨日生效。
李碧琦任行政總裁
羅開揚為大快活創始人羅芳祥的兒子，1981年加入公司，1991年出任董事總經理，2000年獲委任為主席兼行政總裁，2009年辭任行政總裁，但留任執行主席。其子羅輝承於2013年加入公司，2018年起出任特色餐廳總經理，2019年起獲委任為執董，2020年獲委任為行政總裁。
李碧琦曾出任多間著名公司高管，2011年2月加入大快活出任市務部總監；2015年升任首席市務主管，2018年任執董。李碧琦出任行政總裁年薪331.2萬元，並據職務及市況而釐定酌情花紅，另享有每年15萬元的董事袍金。
此外，肯德基與必勝客母企百勝（Yum! Brands）公布，入職36年、2020年1月起擔任行政總裁的David Gibbs計劃明年首季退休，董事會已成立繼任委員會，以確定和任命最佳繼任人選。另百威亞太(01876)宣布，昨起程衍俊取代楊克出任集團首席執行官、聯席主席及執董。
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