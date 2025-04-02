中國二手樓價年挫7% 新盤反漲

今年內地樓市明確以止跌回穩為目標，惟首季結束之際，一手及二手樓價走勢卻見分化。房地產研究機構中指研究院數據顯示，優質項目帶動3月百城新盤價格按月微漲0.17%，比2月的0.11%升幅擴大，但二手樓按月續跌0.59%，且跌幅亦較2月的0.42%擴大。

百城二手住宅均價為每方米約1.39萬元（人民幣‧下同），按年亦跌7.29%，並結束此前7個月跌幅按月收窄的趨勢，甚至連跌35個月。以季度計，二手樓均價累跌1.51%，跌幅較去年第四季收窄0.18個百分點。單計3月，一線城市樓價按月跌0.3%，二線城市亦跌0.7%，三、四線城市挫0.59%。

中指院相信，隨着政策加快落實，疊加高品質項目供給增加，第二季核心城市成交量料將繼續修復，一線及核心二線城市市場有望率先止跌回穩，但不同城市及城市內部板塊之間分化行情或延續。3月百城新樓均價為每方米約1.67萬元，按年漲2.63%，刺激房企拿地補倉意願增強。

首季百大房企投地額升30% 該機構另一報告顯示，供需兩端帶動下，今年首3個月累計，百大房企拿地總額達2,895.8億元，按年增30.6%，升幅比首兩個月擴大。尤其是核心城市優質地塊競拍熱度不斷提高，300城住宅用地出讓金額按年增長兩成多。

中國百城一二手樓價走勢分化