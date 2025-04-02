內企逾期付款天數增 近半超生意2%
科法斯對中國企業付款行為的調查顯示，去年供應商對賒銷放帳和延長收款期愈趨謹慎，企業普遍延長信用期限，部分受惠第三方機構的風險緩解工具，而更長信用期限緩解了逾期付款的增長，逾期天數僅從64天微增至65天。
然而，將逾期付款天數和信用期限相加後，從產品交付到收款的平均總等待時間，從2023年的133天增至去年的141天。經歷超長逾期付款（ULPD，超過180天）的受訪企業中，近半數報告逾期付款金額超過其年營業額的2%，這比例較2023年的33%大幅上升，預示壞帳風險增加。
展望今年，52%受訪者預計經濟前景將好轉，然而這種樂觀可能言之尚早，因至今刺激措施力度仍有限，貿易關稅風險依舊嚴峻，預計中國今年國內生產總值（GDP）增長率為4.3%。
發改委與寧德等8企交流
此外，國家發改委周一召開企業家座談會，與寧德時代、福耀玻璃(03606)等8家企業座談交流，聽取意見建議，回應企業關切。人民幣兌每美元中間價昨報7.1775，按日上調7點子。中國人民銀行公開市場開展649億元人民幣7天期逆回購操作，利率維持1.5厘，對沖到期量後單日淨回籠3,130億元人民幣。
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