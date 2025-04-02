內地製造業擴張 跑贏亞洲

財新PMI創4個月高 新出口訂單增長提速 儘管亞洲多數地區製造業景氣在3月轉弱，包括日本、南韓及台灣製造業採購經理指數（PMI）均陷入收縮區間，跌穿盛衰分界線50水平，但同月反映中小型、出口導向民企為主的財新中國製造業PMI加速擴張，錄得51.2的4個月高位，甚至比日前出爐的官方製造業PMI數據更勝一籌，或預示迫在眉睫的美國關稅一旦實施，負面影響更多恐側重在中國以外其他出口導向的亞洲經濟體。

日本3月製造業PMI從2月的49降至3月的48.4，已經連續9個月在50以下，並為近一年來低位。上月的產出表現亦連跌7個月，跌幅也是一年來最大，新訂單同樣以相似的速度下降，顯示國內外客戶的需求均見疲弱，導致公司減少原材料採購及庫存。從調查所見，新出口業務也略有下降，據受訪製造商稱，中國和美國等主要市場的需求低迷。

台灣一年首縮 廠商減價 在首季最後一個月，台灣的製造業景氣亦下滑至49.8，且是去年3月以來首次失守50水平。無論是產出、新訂單和新出口業務均僅險守擴張區間，足見內外需求比預期弱的情況，提及來自歐洲、日本及特別是美國的需求面臨較大挑戰，令企業持續精簡人力，並更審慎部署庫存。由於訂單增長放緩至一年最慢，客戶議價、企業積極促銷造成產品展開新一波降價，減幅雖然有限，卻是去年5月來首見。

韓產量下滑 企業信心降 同時，南韓3月製造業PMI由前值49.9進一步降至49.1，連續兩個月陷收縮，跌幅為去年12月以來最大，主因產量今年來首度下滑。受訪廠商認為，國內經濟環境及原材料價格上升帶來挑戰，惟留意到海外需求改善，新出口訂單增幅重上去年1月高位。

當地3月出口按年升3.1%至逾582億美元，連漲兩個月。當中，半導體出口增逾11%，為首季來最大升幅。不過，相比日本及台灣製造業企業的樂觀預期，作為美國第四大鋼鐵供應國的南韓，當地企業對未來一年的信心卻降至2022年12月以來次低。

面對激烈的市場競爭，加上部分原料減價，內地製造業的投入品價格時隔半年首度回落，降價促銷意願亦更強。據財新中國製造業PMI報告，3月製造業出廠價連續4個月處於收縮區間，出口價也輕微下調。但受惠供求繼續增加，產量及新訂單雙雙增長，新出口訂單亦刷新去年4月後最快增速，製造商更為此增加人手，用工規模在2023年8月後首次回升。

日揆傳籲美豁免汽車關稅 然而，3月內地企業樂觀度進一步跌穿長期均值。部分企業表示，全球貿易壁壘增加，不確定性隨之上升。財新智庫高級經濟學家王喆分析稱，當前就業市場依然較低迷，通縮壓力客觀存在，歸根究柢在於內地有效需求不足，市場主題樂觀預期不強。他還提到，外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力。

有別於內地科創自強的立場，據報日本首相石破茂昨指，正同美方談判以了解美方關稅計劃的更多細節，他本人將「毫不猶豫」再次訪問美國，並直接呼籲美方豁免對日本加徵汽車關稅，同時承諾採取必要措施，減輕加徵關稅對日本經濟和就業情況的打擊。

財新中國製造業PMI走勢