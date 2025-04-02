券商憂港零售難強勁復甦

港府一直「力谷」盛事，以圖刺激經濟。美資券商美銀預期，3月多項大型活動，包括七人欖球賽，能刺激遊客消費，並將推動本港零售銷售有所回升，認為本港零售業最壞情況已經過去，但直言不會很快出現有意義的復甦。

該行指出，香港首兩個月的零售銷售持續低迷，預期扣除農曆新年因素之後，3月零售業銷售額的收縮幅度較2月份數據所顯示的收窄。不過，據首兩個月的合併數據表現仍然疲弱，反映本港居民及遊客的需求增長停滯不前。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒亦認為，隨着本港大型體育場館落成，將陸續舉行多項盛事，或有助帶動旅客及消費，改善零售市道氣氛，估計2025年零售銷售表現或大致持平。

受累旅客消費轉變 不過，他指出，1至2月零售銷售跌幅達7.8%，較去年第四季按年6.6%跌幅進一步擴大，反映整體消費氣氛仍然疲弱，開放深圳居民一簽多行效果亦有限，而港人北上消費持續及訪港內地旅客消費模式轉變，中長線料繼續影響本港零售業發展。