滙控冀派息比率50% 有形股本回報率達標
滙豐控股(00005)集團主席杜嘉祺在出席香港股東非正式會議時指，集團股息前景依然強勁，今年派息比率維持50%，有信心實現集團在2025至2027年15%的有形股本回報率目標；又指隨着內地持續的財政和貨幣刺激措施，中國今年有望實現國內生產總值（GDP）增長約5%的目標。
他提及，香港作為中國及世界其他地區的主要超級連繫人，能發揮非常重要的作用，受惠於資本市場的復甦，香港應能繼續增長，進一步加強香港作為國際金融中心的領導地位。
優先投資香港 撐中小企
集團行政總裁艾橋智稱，香港將繼續是集團的重點市場，未來會優先投資於本港，支持中小企為其中一個焦點。他提到，自從去年3月業界發起支援中小企後，有1.3萬間中小企受惠於減費和延長貸款等措施，至今滙豐在香港有620萬客戶，未來會繼續和商界合作並提供適當支持。
他重申，集團計劃增加在香港的財富管理中心數目，並提升集團在財富管理方面能力，務求在2030年之前，將香港打造成為全球領先的跨國財富管理中心，認為該措施有助於集團繼續發展香港業務及支持香港經濟。
另一方面，瑞銀指出，滙控持有交通銀行(03328)19.03%股份，在是次中國財政部等參與交行增資，估計令交行每股盈利攤薄16%，預計滙控對交行的持股比例將被攤薄至16.06%。
交行持股被攤薄 損盈利
在2024財年，滙控從交行確認22.41億美元的收益分成（7.45億美元股息和14.96億美元保留收益分成），故若持股比例降至16%，在其他條件不變的情況下，將拖累盈利3.5億美元，相當於2025財年市場預測調整後利潤的1.1%。
瑞銀假設聯營公司會計法則持續適用，滙控持有交行的帳面價值份額從約250億美元降至約240億美元，進一步減值的可能性較高，惟整體而言，不會影響滙控的前景，故予倫敦上市的滙控「中性」評級，目標價960便士。
杜嘉祺昨稱，相信交行能再為滙控帶來豐厚回報，仍致力持有交行股份。
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