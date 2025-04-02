港股彈 南下資金買貨198億3周最多

港股第二季「開個靚局」，恒生指數昨日收升87點，終止兩連跌。南下「北水」連續第8日買貨，單日淨流入198.63億元，規模按日大增5.81倍，是接近3星期以來最多，累計淨流入622.24億元。不過，全日成交按日少2.76%至2,502.77億元。

石藥漲逾10%冠藍籌 恒指昨高開97點，早段最多揚337點，高見23,456點，午後升幅曾收窄至僅3點，見23,123點，最終收市報23,206點。國企指數升20點或0.24%，報8,537點；科技指數升12點或0.23%，報5,407點。

他重申，港交所計劃今年完善ETP業務，包括將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化，使用數碼平台取代部分人手和紙本作業，降低主要ETP參與者的營運負擔，提高ETP市場效率。