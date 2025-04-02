產經

港股彈 南下資金買貨198億3周最多

港交所計劃今年將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化。 港交所計劃今年將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化。
港交所計劃今年將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化。
港股第二季「開個靚局」，恒生指數昨日收升87點，終止兩連跌。南下「北水」連續第8日買貨，單日淨流入198.63億元，規模按日大增5.81倍，是接近3星期以來最多，累計淨流入622.24億元。不過，全日成交按日少2.76%至2,502.77億元。
石藥漲逾10%冠藍籌
恒指昨高開97點，早段最多揚337點，高見23,456點，午後升幅曾收窄至僅3點，見23,123點，最終收市報23,206點。國企指數升20點或0.24%，報8,537點；科技指數升12點或0.23%，報5,407點。
昨日生物科技股繼續熱炒，石藥集團(01093)股價急升10.93%，成最大升幅藍籌；同屬藍籌的中國生物製藥(01177)亦升2.93%；另康方生物(09926)升12.86%；榮昌生物(09995)升10.34%；和黃醫藥(00013)及三生製藥(01530)同升逾9%。
港交所擬優化ETP業務
以12月底年結的公司，業績公布期已落幕。據聯交所數據，在1,943間以12月31日為財政年度年結日的上市公司中，有67家公司因未能公布去年全年業績而需要停牌，佔比約3.4%。包括恒大汽車(00708)、澳優(01717)、內地物業管理公司新城悅服務(01755)、思捷環球(00330)等。聯交所將繼續監察市況，並與上市公司保持溝通，確保符合上市規則，並盡可能縮短停牌時間。
另外，近年發展勢頭強勁的交易所買賣產品（ETP）有好消息。香港交易所(00388)證券產品發展主管羅博仁表示，亞洲首批個股槓桿及反向產品上周在香港上市，預期同類產品陸續有來，又認為虛擬資產及備兌認購期權交易所買賣基金（ETF）有很大增長潛力。同時，將ETF納入滬深港通方面仍大有擴容空間。
他重申，港交所計劃今年完善ETP業務，包括將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化，使用數碼平台取代部分人手和紙本作業，降低主要ETP參與者的營運負擔，提高ETP市場效率。
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