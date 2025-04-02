大基金上周減持中芯套現5.4億

「大基金」上次減持中芯而須申報，已經是2021年6月中的事（由8.02%降至7.81%），為2020年9月開始的對上一輪密集減持作結。這輪減持的背景包括中芯正式「回A」後股價轉弱，慘遭特朗普踢入「實體清單」，以及港股大市見頂下滑。

配股未必預示見頂

大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳認為，配股潮不一定預示股價從此見頂，中國科技板塊的結構性機會未了，比亞迪和小米配股集資更多是增強研發實力和擴充業務，其中前者獲中東資金承購，反應理想，倒是蔚來「撲水」性質較重而需要留意，因為該企虧損嚴重，比亞迪廉價車都有「天神之眼」智能駕駛功能，勢加劇其他車企的壓力。