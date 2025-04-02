小米股價冧半成 市值單日失678億

SU7 Ultra帶挈小米上月交車量升至近3萬輛。

小米昨日成交額升近66%至280.8億元，同時失守50天線、出現10天線跌穿20天線的短線「死亡交叉」。「北水」昨日大舉流入港股，小米卻錄淨賣出6.12億元。以昨日收市計，這隻強勢股較3月19日觸及的歷史高位瀉21.78%，跌幅多過技術性「見熊」所需的20%。

SU7自炒引發拋售潮 上周六晚，一輛小米SU7標準版在安徽一條高速公路撞到護欄「自炒」，3人身亡。小米已第一時間成立專項小組，配合執法人員調查和取證，並向其提交行車數據及系統運行訊息。

據了解，車輛出事前處於NOA（智能自動輔助駕駛）狀態，時速116公里，事發路段因施工修繕封閉部分行車線，要繞經迎面行車線。車輛檢測出障礙物後已示警並減速，司機隨後接管車輛，有減速並扭軚，可惜仍以約97公里時速撞上隔離帶水泥樁，過程不夠5秒。

董事長雷軍昨晚表態，小米無論如何都不會迴避；而公司進一步確認出事車輛並非自燃。

小米昨日大跌亦與市傳雷軍帶頭減持不無關係。小米公關部總經理王化澄清，這是對小米早前「先舊後新」配股的誤解。事實上，一般在「先舊後新」配股交易中，公司發行新股須要時間程序，故慣常是先由大股東「借貨」出來，到公司發行新股再補倉，故實際上交易並不涉大股東增減持。

評級機構標普亦將小米的信貸評級升一等至「BBB」，主要基於消費電子和電動車銷情強勁；評級展望「穩定」則反映小米未來兩年在傳統業務上的市場地位和變現能力有望增強、賣車虧損收窄，以及維持龐大的淨現金。

事實上，小米上月推出第二款車——SU7 Ultra後，交付量即由2月的「超過兩萬輛」升至「超過2.9萬輛」，即去年3月底正式開始賣車以來，累計交車約21萬輛。公司上月中已交付第20萬輛SU7，昨重申目前擴產進展順利，有信心實現今年交車35萬輛的目標。

吉汽上月總銷量按年升53.82%至23.21萬輛，但出口量僅升1.11%至3.7萬輛，跟比亞迪海外銷量上月仍飆89.21%至7.27萬輛大相逕庭。

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