專家樓評：送贈物業隱藏風險知多啲

在香港買樓並不是易事，近年「靠父幹」上車的趨勢有所增加，更有父母會將現有物業贈予子女，助他們安居樂業，而該類無金錢代價付出的樓宇轉讓契約稱為「送贈契」，而轉讓過程當中有不少隱藏條款及細則需要留意。

因物業屬於送贈形式，故受贈一方毋須支付金錢予送贈一方，土地註冊處會註明為「送贈契」，登記的交易價格為0元，但不代表受贈一方完全毋須支付任何費用，他們仍要按差估署就物業於送贈時所評估的市值，繳付100元至樓價4.25%不等的從價印花稅。

送贈方破產轉讓或作廢 假設物業市價低於400萬元，便只需支付100元印花稅，若物業市值430萬元，就需要支付100元+超出400萬元的款額的20%，最終需要交60,100元稅項。此外，受贈一方要支付其他費用如律師費，因此交易前應預留相關資金。

另外，送贈契物業其實有機會被收回，若送贈一方不幸破產，根據《破產條例》規定，在提交破產申請書前5年內，將自己的財產以送贈的形式轉讓他人，破產管理官或債權人有權向法庭要求該物業轉讓作廢，即使物業已經轉讓或轉售他人，法庭仍可以命令送贈之交易無效而由破產官接管物業。

若受贈一方在5年內將送贈物業轉售，大部分銀行為避免物業被債權人收回的風險，會拒絕批出按揭，新買家申請按揭時將亦會受到一定限制，難以承做按揭。即使買家可以Full Pay購入，亦可能面臨被破產官追回物業的風險，因此，在多重牽制下，送贈契物業難以在短時間內轉售。

如果想避免購入送贈契物業，在入市前可以先向業主或地產代理查詢，或可自行查閱土地登記冊，若單位屬於送贈契物業，會顯示送贈契（Deed of Gift）或無償轉讓契（Assignment at Nil Consideration）等字眼。送贈契涉及的業權問題以及轉讓手續較為複雜，遇上這些問題時，應先徵詢法律意見以保障自身利益。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明