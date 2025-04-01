大行觀點：美經濟增長放緩機會大

回顧美國聯儲局近期會議及其最新經濟預測，認為經濟增長與通脹風險之間的微妙平衡是重點。

聯儲局下調對美國國內生產總值（GDP）增長預測，反映現有政策、環球經濟的不確定性升溫，預計將導致美國經濟增長於今年稍後放緩。然而，當局上調通脹預測反映商品及服務等領域價格壓力或持續。這種分歧頗為罕見，因為經濟放緩往往會伴隨通脹下降，但聯儲局似乎將通脹壓力（尤其是關稅帶來的影響）視為一次性衝擊，預期將於明年消退。

聯儲局的經濟預測反映，面對當前的不確定性因素，當局採取審慎態度。雖然承認增長放緩及通脹上升，聯邦公開市場委員會（FOMC）仍維持相對保守的前景展望，預期今年會減息兩次。值得注意的是，雖然中位數預測反映兩次減息，但點陣圖分布亦反映有一部分委員預期不會減息或只減息一次，反映委員會內部就如何平衡通脹風險與增長隱憂存在分歧。

通脹前景變得不明朗 從宏觀經濟角度來看，雖然美國經濟增長可能放緩，但相信美國在近期陷入衰退的機會偏低。美國的潛在增長約為2%，較溫和但並未反映嚴重衰退，導致增長放緩的因素包括財政刺激效應減退、疫情相關的儲蓄影響減弱，以及勞動力供應收緊。雖然美國或將面臨一些經濟利淡因素，但整體增長趨勢料仍將維持在衰退水平之上。

通脹的前景或更複雜。住屋成本（尤其是業主等值租金）一直是推升通脹的主要因素，但隨着租賃市場調整，有迹象顯示該指標將回復正常。不過，在其他領域，通脹面臨上行風險，特別是商品和服務。勞動市場仍然是一個變數，個別行業的緊張情況可能推高工資，維持通脹壓力。

總括而言，雖然面臨增長放緩及持續的通脹風險，但美國經濟或不會陷入衰退。聯儲局的審慎立場，加上地緣政治及國內的不確定因素，將繼續影響經濟前景，令當局更需要依據數據靈活應變。

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