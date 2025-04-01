債權人放灣仔商廈 估值9億

原由基金凱龍瑞持有的灣仔謝斐道303號全幢寫字樓等，由債權人透過代理放售，市場估值約9億元，較約3年前原業主放售價低約五成。

高力代理出售上述商業大廈，並連同毗連海外信託銀行大廈10個私家車車位，新買家可連同商廈一併購入，亦可考慮獨立購入車位。該商廈樓高25層，標準樓層每層樓面約3,200方呎，總商業面積約86,214方呎。

資料顯示，凱龍瑞於2018年以約14.5億元向鄧成波家族購入上述灣仔商廈，其後斥約2.5億元翻新等；並曾於2022年及2023年連同毗鄰共41個車位放售，意向價約18.5億元與16億元。債權人於去年拆售車位，平均每個做價約150萬元。

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