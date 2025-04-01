豪宅市況：嘉富麗苑銀主盤嗌6825萬

傳統豪宅區再新增銀主盤，中半山嘉富麗苑一個四房單位，近期以6,825萬元連一個車位放售，呎價約2.9萬元。

上述單位為屋苑1座低層B室，實用面積約2,348方呎。據悉，物業原由深圳祥祺集團主席陳紅天或有關人士持有，銀行網上初步估價約6,530萬元。

盛薈貶33%放售 此外，據代理行資料，市場最新錄得至少16個新增銀主放盤，部分叫價大幅低於原先購入價。其中，大圍盛薈2座北翼低層D室，實用面積約679方呎，以900萬元放售，呎價約13,255元。單位2018年購入價約1,350萬元，相比下，現叫價大幅低約450萬元或約33.3%。

至於元朗錦田北山水盈7座低層B室，實用面積約1,006方呎，銀主放盤叫價約1,000萬元，較2021年一手買入價約1,216.7萬元，低出約216.7萬元，呎價約9,940元。

名鑄5年蝕370萬 另方面，市區豪宅近期不乏虧蝕成交個案，市場消息稱，尖沙咀名鑄低層G室，實用面積約1,033方呎，早前以約2,080萬元沽，呎價約20,136元。原業主於2019年10月購入單位，持貨逾5年帳蝕約370.6萬元，貶幅約15.1%。美聯林懋霖指，西半山聯邦花園倫敦閣低層D室連車位，獲用家以1,400萬元承接，呎價約12,007元。