二手交投：藍籌盤首季買賣498宗挫10% 第一城跌價最多

今年首季10大二手屋苑表現

雖受惠於100元印花稅新措施，但仍未能挽回今年首季10大二手屋苑交投跌勢。據代理數據，該批藍籌盤期內錄約498宗買賣，按季下跌約10.6%，六成屋苑成交量按季減少，茶果嶺麗港城下挫近45%。同期7個屋苑平均實用呎價下跌，沙田第一城跌約4.3%最多。

根據中原地產數據，麗港城首3個月只錄約26宗買賣，較去年第四季少約21宗，最新平均實用呎價約10,346元，按季跌約2%。港聯置業方健勝表示，東九龍多個新盤推出搶客，加上部分準買家轉租，交投因而回落。將軍澳新都城二手交投量，按季亦下挫約31.1%至約31宗。

太古城減價148萬沽 鰂魚涌太古城今年第一季錄約59宗成交，按季下挫約33%，由於3月連沽數伙特色戶，該盤平均實用呎價較去年底漲約6.1%至約15,320元。中原趙鴻運指，屋苑單計3月錄約26宗買賣，按月增約36.8%，包括南海閣中高層兩房戶，實用面積約587方呎，可望海景，上月中放盤，減價148萬元，以820萬元成交，呎價約13,969元。同區康怡花園首季只錄約25宗最靜，按季減少約19.4%。

此外，細價樓交投帶動下，中原指，3月10大屋苑共錄約225宗買賣，創5個月新高，按月增約58.5%。其中，天水圍嘉湖山莊同期錄約46宗，單月成交量創一年新高，但首季錄約85宗，按季少約4.5%。沙田第一城首3個月則錄約59宗，按季多約7.3%，同期平均實用呎價跌至約12,311元。中原伍錦基稱，屋苑單計3月已錄約30宗，佔11宗為400萬元以下成交。

匯璽賣498萬蝕23% 業主蝕讓吸客，亦令成交步伐加快。中原王秉義指，西南九龍匯璽3月錄約22宗買賣，按月彈升約2.7倍，屋苑8座中層E室，實用面積約267方呎，叫價550萬元，降價至498萬元易手，呎價約18,652元；原業主持貨近6年，帳蝕156.3萬元，貶值約23.9%。該行黃靜娟稱，將軍澳都會駅6座中高層D室套三房戶，累減118萬元，以830萬元成交，呎價約13,112元，近4年帳面跌價約17%。

撤辣後二手樓市炒風再現。中原胡文翰表示，大嶼山愉景灣蘅峰蘅安徑曦欣閣中層F室，套三房間隔，享海景，原業主去年8月購入，剛以525萬元轉售，呎價約7,405元，持貨僅約7個月，帳賺55萬元，升值約11.7%。