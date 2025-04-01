海璇II大手客逾1.2億購兩伙

上述成交包括1座18樓A室，實用面積1,484方呎，採四房雙套連工作間間隔，透過招標連同車位以逾7,025.9萬元成交，呎價47,345元。相鄰的第1座18樓B室，連車位成交價逾5,012.9萬元，呎價43,067元。

WHITESAND COVE洋房售6238萬 全新盤首錄成交，華懋集團的西貢白沙灣WHITESAND COVE，招標售出洋房5，實用面積2,195方呎，採三套房間隔，附設花園、天台及平台，享有海景，成交價6,238萬元，呎價約28,419元。集團銷售總監封海倫稱，將採取惜售策略繼續推售。

洪水橋/厦村新發展區第二期發展早前接納的6宗原址換地申請，原定接納基本條款建議期限昨日屆滿，地政總署昨公布最新作業備考，其中4宗個案期限延至12月31日。涉及土地包括第32A區、32B區、32C區及32D區商業用地，市場料由新地及恒地持有。