產經

本月一手2700伙應市

何家欣（左二）稱，滶晨部分單位可俯瞰深水灣海景。右二為姚志偉，左一為何樂輝，右一為麗新發展高級副總裁潘銳民。 何家欣（左二）稱，滶晨部分單位可俯瞰深水灣海景。右二為姚志偉，左一為何樂輝，右一為麗新發展高級副總裁潘銳民。
何家欣（左二）稱，滶晨部分單位可俯瞰深水灣海景。右二為姚志偉，左一為何樂輝，右一為麗新發展高級副總裁潘銳民。
最少5個全新盤 滶晨提供447戶
踏入4月，新盤戰線由新界蔓延至市區。根據統計，本月有至少5個全新盤可望登場，共涉單位近2,700伙，由豪宅級別，以至中小型單位皆有選擇。港島新盤先聲奪人，由新世界發展(00017)等發展的黃竹坑站港島南岸第5A期項目，昨日公布命名為滶晨，以豪宅為定位，提供447伙。
滶晨涵蓋兩房至四房間隔
新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目夥同帝國集團、資本策略地產(00497)及麗新發展(00488)等合作，提供的戶型涵蓋兩房至四房間隔，而標準三房及四房設有獨立私人升降機前廳。現正積極籌備樓書及示範單位，定價參考港島傳統豪宅地段的物業，部署第二季推出市場；而項目部分單位可享深水灣海景。
帝國集團執行董事姚志偉認為，自政府調整100元物業印花稅的適用範圍後，激活樓市交投，觸發換樓潮，估計帶動年內豪宅做價有約5%升幅。
資本策略地產執行董事何樂輝指，樓盤中文名字當中，「滶」有翱翔海洋的意思，英文名字DEEP WATER PAVILIA取材自深水灣。項目預計關鍵日期為明年11月30日。同系列第5B期則提供378伙。
Victoria Blossom 1期部署登場
啟德體育園啟用後，區內全新盤亦伺機而動。長實集團(01113)今年的「重頭戲」，位於啟德跑道區的Victoria Blossom第1期，涉及307伙，有望月內展開銷售部署。同區由會德豐地產牽頭發展、已屆現樓的MIAMI QUAY II提供571伙，亦陸續展開軟銷攻勢。
4月有機會開售住宅新盤4月有機會開售住宅新盤
4月有機會開售住宅新盤
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