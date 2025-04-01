本月一手2700伙應市
最少5個全新盤 滶晨提供447戶
踏入4月，新盤戰線由新界蔓延至市區。根據統計，本月有至少5個全新盤可望登場，共涉單位近2,700伙，由豪宅級別，以至中小型單位皆有選擇。港島新盤先聲奪人，由新世界發展(00017)等發展的黃竹坑站港島南岸第5A期項目，昨日公布命名為滶晨，以豪宅為定位，提供447伙。
滶晨涵蓋兩房至四房間隔
帝國集團執行董事姚志偉認為，自政府調整100元物業印花稅的適用範圍後，激活樓市交投，觸發換樓潮，估計帶動年內豪宅做價有約5%升幅。
資本策略地產執行董事何樂輝指，樓盤中文名字當中，「滶」有翱翔海洋的意思，英文名字DEEP WATER PAVILIA取材自深水灣。項目預計關鍵日期為明年11月30日。同系列第5B期則提供378伙。
Victoria Blossom 1期部署登場
啟德體育園啟用後，區內全新盤亦伺機而動。長實集團(01113)今年的「重頭戲」，位於啟德跑道區的Victoria Blossom第1期，涉及307伙，有望月內展開銷售部署。同區由會德豐地產牽頭發展、已屆現樓的MIAMI QUAY II提供571伙，亦陸續展開軟銷攻勢。
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