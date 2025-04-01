●金管局公布，2月港元貨幣供應量M2及M3按月均升1.8%，按年均升6.8%；經季節因素調整的港元貨幣供應量M1按月升4.4%，按年升5.3%。截至2月底，外匯基金總資產40,090億元，按月減少1,029億元，其中港元資產減少760億元，外幣資產減少269億元；貨幣基礎19,759億元，按月減少1%。另2月認可機構存款總額上升1.3%，港元及外幣存款分別上升2.1%及0.6%；香港人民幣存款上升4.9%，上月底升至10,353億元人民幣；跨境貿易結算的人民幣匯款總額為10,641億元人民幣，按月減少3,133億元人民幣，跌幅約23%。