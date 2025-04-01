簡訊一覽
●招商局港口(00144)去年賺79.19億元，按年升27.04%；擬派末期息每股0.636元。
●中視金橋(00623)去年賺1.06億元人民幣，按年升10.52%；擬派末期息每股11港仙及特別股息每股24港仙。
●國泰航空(00293)與蘇黎世保險（香港）宣布結成策略合作夥伴關係，將為客戶提供多元化的一般保險產品，同時可賺取「亞洲萬里通」里數。
●數碼銀行ZA Bank（眾安銀行）宣布，已委任吳忠豪為新任行政總裁，任命於3月27日生效。
●金管局公布，2月港元貨幣供應量M2及M3按月均升1.8%，按年均升6.8%；經季節因素調整的港元貨幣供應量M1按月升4.4%，按年升5.3%。截至2月底，外匯基金總資產40,090億元，按月減少1,029億元，其中港元資產減少760億元，外幣資產減少269億元；貨幣基礎19,759億元，按月減少1%。另2月認可機構存款總額上升1.3%，港元及外幣存款分別上升2.1%及0.6%；香港人民幣存款上升4.9%，上月底升至10,353億元人民幣；跨境貿易結算的人民幣匯款總額為10,641億元人民幣，按月減少3,133億元人民幣，跌幅約23%。
●證監會表示，至2月底，在港註冊的開放式基金型公司按年增加81%至502間，合共430間開放式基金型公司及一隻房地產基金已受惠於資助計劃。
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