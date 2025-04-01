馬斯克：特斯拉股價削半是大問題

美國總統特朗普盟友、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克自今年初領導專門負責刪減聯邦政府開支的美國政府效率部（DOGE）後爭議不斷，這位狂人近日接受外媒訪問也承認，作為削減美國政府規模的負責人，自身負上了不少代價，惟他強調有信心能夠在130天內協助美國財政赤字減少一萬億美元，而且團隊正以平均每天40億美元的速度減少政府浪費。

不過所謂「針無兩頭利」，馬斯克近期推動聯邦政府大幅裁員引起強烈反彈，不僅美國各地與全球多個主要城市聯合發起多場抗議特斯拉活動，特斯拉股價自去年高位也累計下跌約50%。

對此，馬斯克回應指，一些政治對手強調特斯拉股價回落是試圖向他施壓，承認特斯拉股價下跌近一半是一個大問題，但長遠而言，馬斯克相信特斯拉目前或者是一個買入機會。

促叫停Apple衞星擴張 另邊廂，蘋果公司（Apple Inc.）和馬斯克旗下SpaceX，據報正爭奪供應有限的手機頻譜使用權。消息指，Apple在外太空投資激怒馬斯克，而SpaceX已敦促監管機構叫停一項由Apple出資的衞星擴張項目。

報道指，Apple正大力投資衞星通訊，單是去年已投資逾10億美元給衞星營運商Globalstar，讓用戶在傳統無線信號無法覆蓋的地方也能保持連接，同時SpaceX已發射550多顆衞星，通過其「星鏈」（Starlink）服務提供手機連接，因此兩家公司正在爭奪寶貴及有限的頻譜資源，以擴展衞星服務能力。

惟雙方近月矛盾加劇，有文件顯示SpaceX最近請求美國聯邦通訊委員會駁回Globalstar的一項申請，涉及尋求獲得使用某些頻譜用於Apple資助的新衞星網絡許可；SpaceX則稱，其用於傳輸Apple用戶緊急信號的無線電波是一種未充分利用的資源。報道又指，Apple和SpaceX雙方管理層談及iPhone與SpaceX衞星直接連接，最終未達成交易。