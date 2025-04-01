澳新預期台美簽署《半導體協議》

市場聚焦美國總統特朗普本周是否公布「對等關稅」細則，此前澳新銀行（ANZ）發表報告指，以史鑑今回望1986年美國與日本因應簽署了《廣場協議》而延伸出《半導體協議》，估計類似招數也有機會放諸在台灣之上，以便華府雷厲風行重建美國半導體產業。

該行又認為，美國落實對內含台灣晶片的產品徵收關稅，較單純向台灣出口晶片徵收關稅的影響更為嚴重，原因是翻查去年台灣出口至美國的所有出口產品，自動資料處理機（ADP）和積體電路的貿易逆差分別為470億美元和67億美元，佔台灣對美國貿易順差總額的82%，由於2024年台灣對美半導體出口僅佔半導體總出口的4.5%，所以美國對台灣半導體直接徵收關稅的影響有限。

倘中美貿戰持續 影響更深 反之，澳新提及一旦中美貿易戰陷入無限期苦戰，對台灣跨海峽半導體出口的影響將更深更廣，因去年跨海峽半導體出口已經佔台灣總出口18%。

該行又指，若果歷史重演，台美達成的《半導體協議》與美日達成的協議無異，或導致晶片產業供應鏈重新排列，發生重大轉變，由於台灣半導體產業貢獻當地出口40%、國內生產總值（GDP）的25%左右，所以不排除台灣今年經濟增長面臨下行風險。

澳新銀行強調，該行正密切留意台灣第二季的出口數據，又預期央行有可能維持穩定的貨幣利率，從而增強經濟彈性。