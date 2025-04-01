華為全年收入8621億 10載研發費逾1.2萬億

中國戰略科企——華為發布2024年年度報告，實現全球銷售收入8,621億元（人民幣‧下同），淨利潤626億元。期內之研發投入達1,797億元，約佔全年收入20.8%，近10年累計投入的研發費用超過12,490億元。

期內，華為雲實現銷售收入688億元，按年增24.4%；海外公有雲收入增長逾50%，昇騰人工智能（AI）雲服務實現6倍增長。輪值董事長孟晚舟強調，今年華為將進一步把「以質取勝」落實到各項管理制度和業務活動中，堅持質量目標牽引，不斷提升質量競爭力。

DeepSeek網流量增長超ChatGPT 中國另一大科技亮點——AI大模型DeepSeek2月網站流量增長5.24億次，已超過美國公司OpenAI旗下AI聊天機械人ChatGPT的月度增長5億次。AI分析平台aitools.xyz數據顯示，以市佔率來看，ChatGPT以43.16%的市佔率排行第一，Canva及DeepSeek緊隨其後，兩者市佔率8.27%和6.58%；DeepSeek的總訪問量達到近7.93億次，獨立用戶約1.37億。

個人智能領域方面，聯想率先上市具有5個特徵的人工智能電腦（AI PC），讓「元啟」在中國AI PC市場獨領風騷，推動整體PC的市場份額再創歷史新高，同時將「天禧智能體系統」擴展部署到AI手機和AI平板，讓「一體多端」的個人智能關鍵一環紮實推進。