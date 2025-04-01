中石油力谷高端化工

其實「兩桶油」各有千秋，中石化上游和銷售業務去年盈虧變幅佔上風。就中石油化工能逆市呈強，據悉，除海外採購能力，上游資源豐富是優勢，尤其是有能力把天然氣副產品乙烷製成重要工業原料乙烯，「天然氣不能含過多乙烷，不然會降低熱值，以前很多乙烷拿來取暖甚至直接燒掉，現在把這近乎不用錢的東西生產更高附加值材料。」

倫敦布蘭特期油昨曾升1.08%，每桶報73.55美元。中石油董事長戴厚良稱，全球油氣需求增長主要來自中國和印度等新興市場，目前供需大致平衡，機構普遍估油價今年處每桶70至75美元之間。

中海油南海發現油田 就中國對美國進口原油及天然氣分別加徵10%及15%關稅，中石油財務總監王華無明確表示會否減少進口，但提到公司進口原油和天然氣的來源分散，從20多國進口50多種原油。副總裁何江川稱，公司去年油氣總替代率去年超過一，為近年最佳，之後會讓天然氣替代率從去年的1.04升至更高，同時穩定原油的替代率，目標大致上是5年內總替代率處於一左右。

券商普遍為中石油叫好，摩根大通指，該企派息比率升至53%屬「慷慨」，冠絕大型油企，維持「增持」評級及9元的目標價不變，比昨日收市高43.08%。摩根士丹利指，中石油去年天然氣銷售業務連續第3年勝預期，煉油化工和新材料業務上季見復甦，維持「增持」評級。

就煤價偏低但提高今年國內產煤量，兗能財務總監趙治國坦言，難免對煤炭行業會有影響，但據不完全統計，目前全國約四成煤礦虧損，市場機制本身也會淘汰落後產能，反觀兗能釋放的都是優質產能，增產反而能釋放效益。

券商予中石油最新目標價 中國石油股價走勢