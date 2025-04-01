美進口關稅料影響逾半新車銷售
美國總統特朗普上周宣布對進口汽車開徵25%關稅，投行花旗估計，相關措施將推動美國本地生產汽車的需求大升；又指目前美國每年銷售的1,600萬輛新車中，超過半數是進口車，其中360萬輛來自加拿大及墨西哥，90萬輛來自歐洲，130萬輛來自日本，140萬輛來自南韓，故關稅措施對汽車市場需求有顯著影響。
上周有傳特朗普警告車企高層不要上調進口車價格，他予以否認，並指不擔心車企因應新關稅而上調進口車價格，因消費者會開始購買美國製造的汽車，並強調汽車關稅是永久措施。外媒引述汽車業研究公司Cox Automotive估計，加拿大及墨西哥生產的車輛須漲價6,000美元，而美國國內生產車輛也會漲價3,000美元。
比亞迪促銷非智駕車
中國車企方面，比亞迪股份(01211)正加速淘汰非智駕車型，為智能化產品騰出市場空間。該企在微博宣布，針對王朝網部分車型非智駕版本推出限時「一口價」活動。日前該企才對海洋網、王朝網3款車型推出限時「一口價」購車活動，均針對非智駕版本的入門車型。
此外，理想汽車(02015)宣布，旗下L系列車型的累計交付量即將突破100萬輛；其中L6自去年4月開始交付以來，累計交付量已逾23萬輛；L7自2023年3月啟動交付，累計交付量突破29萬輛；L8自2022年11月開啟交付，累計交付量超過22萬輛。至於自2022年8月開始交付的L9，累計交付量突破25萬輛。
另與華為合作造車的賽力斯去年扭虧，賺59.46億元人民幣，派息每股0.97元人民幣；公司籌劃發行H股並在香港上市。
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