美進口關稅料影響逾半新車銷售

美國總統特朗普上周宣布對進口汽車開徵25%關稅，投行花旗估計，相關措施將推動美國本地生產汽車的需求大升；又指目前美國每年銷售的1,600萬輛新車中，超過半數是進口車，其中360萬輛來自加拿大及墨西哥，90萬輛來自歐洲，130萬輛來自日本，140萬輛來自南韓，故關稅措施對汽車市場需求有顯著影響。

上周有傳特朗普警告車企高層不要上調進口車價格，他予以否認，並指不擔心車企因應新關稅而上調進口車價格，因消費者會開始購買美國製造的汽車，並強調汽車關稅是永久措施。外媒引述汽車業研究公司Cox Automotive估計，加拿大及墨西哥生產的車輛須漲價6,000美元，而美國國內生產車輛也會漲價3,000美元。