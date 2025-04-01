華製造業PMI一年高 憂放緩

國家統計局昨日公布3月製造業採購經理指數（PMI）升至50.5，較2月升0.3個百分點，略高於市場預期的50.4，亦為一年來的新高，反映春節假後工人陸續返工及企業生產經營活動加速，其中新訂單指數為51.8，連續兩個月保持擴張，反映製造業市場需求景氣水平繼續改善。惟分析指，外圍不明朗陰霾下，不排除當局今年中再推新措施刺激景氣，以確保能實現全年經濟增長目標。

在構成製造業PMI的分類指數中，生產指數升0.1個百分點至52.6，表明製造業企業生產活動加快。不過，原材料庫存指數升0.2個百分點至47.2，仍低過臨界點；另從業人員指數和供應商配送時間指數分別跌0.4個百分點和0.7個百分點，至48.2和50.3。

野村估年中加推刺激措施 另邊廂，3月非製造業商務活動指數也進一步升至50.8，較2月升0.4個百分點，高於市場預期的50.6。其中，3月服務業商務活動指數為50.3，較上月上升0.3個百分點，服務業市場活躍度整體提升。由行業看，部分行業企業生產經營活動加快，水上運輸、航空運輸、郵政、電訊廣播電視及衞星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55以上的較高景氣區間。

投行野村發表報告指，雖然內地上月PMI數據勝預期，惟踏入第二季增長勢頭將逐漸減弱，主因受出口前期投入和「以舊換新」計劃回報的影響。該行又認為，一旦中美緊張局勢迅速升級，而一線城市以外的房地產市場仍在萎縮，中央或最終需要在年中之後加強推出刺激經濟措施，從而實現「5%左右」的經濟增長目標。

中國人民銀行昨公布，以固定利率、數量招標方式開展1,667億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍為1.5厘，投標量亦繼續與中標量相同。以此計算，公開市場單日轉為淨投放317億元。昨日人民幣中間價報7.1782兌每美元，按日跌30點子，創近一周新低。