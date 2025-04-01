利福中國轉蝕2010萬 聯營公司溢利縮25%

銷售受累消費意欲 管理層將收入減少歸因於內地經濟前景不確定性增加，以及線上滲透率持續增長，導致消費者態度轉趨謹慎。單計去年下半年，銷售所得款按年下跌12.1%，相比上半年下跌11.5%，認為消費者信心明顯不足，經營環境充滿挑戰。

至於去年轉蝕，業績報告內解釋，除了因為銷售放緩以致毛利下跌之外，該企應佔聯營公司北人集團溢利按年下跌25.4%至約1.38億元；另外，利息收入及政府補貼分別減少2,180萬元及930萬元。同期的銷售及分銷成本總額佔銷售所得款項總額的佔比上升1.4個百分點至20.8%，乃由於銷售額減少高於成本降幅。截至去年底，利福中國淨負債約1.96億元，負債與權益比率為34.5%。

去年國美零售股東應佔虧損擴大15.63%至116.29億元，每股虧損24.6分，不派息。虧損原因有多項，包括期內商譽減值損失6,200萬元；金融資產減值損失13.43億元，按年擴大63.78%；使用權減值損失擴大1.39倍至36.85億元等。核數師已對該企多項與持續經營相關的不確定性基礎發表無法表示意見。