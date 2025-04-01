洲際航天全年再虧損1.98億

業績公告顯示，洲際航天一直吹噓的航天業務繼續「零收入」，反而錄得8,793.4萬元的物業、廠房及設備減值虧損，去年12月底分部資產4.54億元，負債卻達4.61億元。整體而言，公司去年收入大幅倒退32.67%至3.15億元。

手頭現金僅餘2871萬

洲際航天去年5月、6月、10月曾大折讓配股，「撲水」合共逾1.63億港元，又再蝕過千萬元出售惠州物業套現，10月中配股時的解釋就包括仍有迫切需要籌措中短期營運資金。可是，業績公告顯示，該企首兩次配股所得的資金經已耗盡，10月中配股所得資金淨額8,714萬港元，到去年12月底僅用剩2,734萬港元，預計今年6月底前花光。去年底，公司現金及現金等價物僅2,871.9萬元，按年縮59.1%。