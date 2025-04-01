佳兆業未止血 年蝕285億

4載累計虧損742億

由2021年蝕127.26億元、2022年又蝕130.64億元，到2023年再蝕199.32億元，佳兆業的年度虧損規模按年遞增，累計4年更狂蝕742.57億元。公司獨立核數師發出的非標準報告摘錄顯示，截至去年12月底，其流動負債超出其流動資產約510.16億元等情況；集團以優先票據、銀行及其他借款、來自一間關連公司及公司控股股東貸款形式存在的借款共約1,350.74億元，其中約1,180.78億元為流動負債，而集團受限制銀行結餘及現金、現金及銀行結餘卻分別僅約16.93億元及6.98億元。