佳兆業未止血 年蝕285億
4載累計虧損742億
由2021年蝕127.26億元、2022年又蝕130.64億元，到2023年再蝕199.32億元，佳兆業的年度虧損規模按年遞增，累計4年更狂蝕742.57億元。公司獨立核數師發出的非標準報告摘錄顯示，截至去年12月底，其流動負債超出其流動資產約510.16億元等情況；集團以優先票據、銀行及其他借款、來自一間關連公司及公司控股股東貸款形式存在的借款共約1,350.74億元，其中約1,180.78億元為流動負債，而集團受限制銀行結餘及現金、現金及銀行結餘卻分別僅約16.93億元及6.98億元。
此外，集團借款約1,141.58億元已違約或與其他借款交叉違約。因此，倘貸款人要求，有關借款須即時償還。
這些情況表明，公司存在重大不確定性，可能會對其持續經營的能力構成重大疑慮。即使公司董事考慮集團採取的措施及計劃後，認為集團將能夠持續經營，惟核數師對其有關持續經營的重大不確定的意見，並未就此而作出修訂。
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