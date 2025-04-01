南京7招振樓市 撤限售令

近年頻頻為業績致歉的萬科，今年1月底由大股東深圳市地鐵集團董事長辛傑坐鎮任主席，昨於業績報告內致股東段落再為出現大額虧損而深表歉意，坦言由於公司銷售顯著下降，流動性承壓，給股東、客戶、員工、金融機構等人士造成困擾。

該企去年錄巨額虧損494.78億元，幾乎令2021至2023年累計盈利約573億元「化灰」，明顯因去年第四季勁蝕315.35億元所累，全年就新增了對部分項目計提存貨跌價準備81.4億元，以及基於部分收款存在回收風險而合共計提信用減值264億元。

人事調整上，因工作調整原因，劉肖昨申請辭去萬科執行副總裁、首席運營官等職務，辭去相關職務後仍在公司工作，聯繫戰略投資業務。時代中國控股亦連蝕3年，去年再蝕166.1億元，維持不派息。

禹洲去年虧損擴大至119.66億元，由核數師發出的非標準報告指出，該集團擁有流動負債淨額238.01億元及負債淨額117.35億元；未付清優先票據利息12.85億美元、未付計息銀行借貸利息2,448.2萬美元及4,732.5萬港元；未支付優先票據的本金共計30.95億美元；未支付計息銀行借貸的本金共計1.79億美元及2.06億港元。

於去年12月底，擁有總額526.2億元的計息銀行及其他借貸、公司債券及優先票據，而手頭可得現金及現金等價物只有11.19億元，可能對集團繼續持續經營的能力構成重大疑慮，惟董事已考慮正採取的措施，認為能持續經營。

內房去年業績疲弱