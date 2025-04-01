產經

南京7招振樓市 撤限售令

內地雖推出多項樓市鬆綁措施，惟未能改變內房去年疲弱的業績。 內地雖推出多項樓市鬆綁措施，惟未能改變內房去年疲弱的業績。
內地雖推出多項樓市鬆綁措施，惟未能改變內房去年疲弱的業績。
內房績弱 萬科去年轉蝕494億 禹洲虧損擴
為大力推動樓市「以舊換新」，內地二線核心城市南京一口氣推出7招樓市新政，包括取消實施近8年的「限售令」、放寬公積金交付首期範圍至父母及子女、首批一億元（人民幣‧下同）補助居民置換新居。不過，鬆綁措施未能改變內房去年疲弱的業績，趕於死線前刊發去年業績的萬科企業(02202)、時代中國控股(01233)及禹洲集團(01628)均蝕逾百億元。
中海去年少賺38%減派息
國資背景的藍籌房企中國海外發展(00688)昨率先公布，截至去年12月底止全年純利156.35億元，按年跌38.94%；每股盈利1.43元。剔除稅後投資物業重估增值及匯兌淨損益等影響後，核心純利錄157.2億元，建議派末期息30港仙，少過2023年同期派45港仙。同屬國資背景的越秀地產(00123)則如盈警所提示，全年盈利按年下挫67.34%，僅錄10.4億元，甚至建議不派末期股息。
近年頻頻為業績致歉的萬科，今年1月底由大股東深圳市地鐵集團董事長辛傑坐鎮任主席，昨於業績報告內致股東段落再為出現大額虧損而深表歉意，坦言由於公司銷售顯著下降，流動性承壓，給股東、客戶、員工、金融機構等人士造成困擾。
該企去年錄巨額虧損494.78億元，幾乎令2021至2023年累計盈利約573億元「化灰」，明顯因去年第四季勁蝕315.35億元所累，全年就新增了對部分項目計提存貨跌價準備81.4億元，以及基於部分收款存在回收風險而合共計提信用減值264億元。
人事調整上，因工作調整原因，劉肖昨申請辭去萬科執行副總裁、首席運營官等職務，辭去相關職務後仍在公司工作，聯繫戰略投資業務。時代中國控股亦連蝕3年，去年再蝕166.1億元，維持不派息。
禹洲去年虧損擴大至119.66億元，由核數師發出的非標準報告指出，該集團擁有流動負債淨額238.01億元及負債淨額117.35億元；未付清優先票據利息12.85億美元、未付計息銀行借貸利息2,448.2萬美元及4,732.5萬港元；未支付優先票據的本金共計30.95億美元；未支付計息銀行借貸的本金共計1.79億美元及2.06億港元。
於去年12月底，擁有總額526.2億元的計息銀行及其他借貸、公司債券及優先票據，而手頭可得現金及現金等價物只有11.19億元，可能對集團繼續持續經營的能力構成重大疑慮，惟董事已考慮正採取的措施，認為能持續經營。
富力附屬清盤呈請駁回
物管股方面，國企保利物業(06049)去年純利按年多賺6.8%至14.73億元，每股盈利2.68元，派發末期息1.332元，按年多逾33%。中國恒大(03333)子企恒大物業(06666)去年賺10.2億元，按年跌33.75%，續不派息。另外，富力地產(02777)公布，在昨日的高等法院聆訊中，高等法院已頒令駁回對旗下兩間附屬兆晞及富力香港的清盤呈請。
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內房去年業績疲弱
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