道指早段跌435 高盛調升美衰退機率

特朗普即將祭出的對等關稅加劇市場對美國經濟陷入衰退的疑慮，美股3大指數周一早段重挫，道指曾跌435點，低見41,148點；標指曾跌42點，低見5,488點；以科技股為主的納指曾跌468點，低見16,854點。以此計算，標指今年首季累挫6.68%，跑輸恒生指數21.93個百分點。

再降標指年底目標 高盛將美國經濟衰退的機會率預測由20%大幅提高至35%，把今年美國經濟增長預測下調0.5個百分點至1.5%，預計聯儲局今年要減息3次。

此外，該行將標指今年底目標由6,200點降至5,700點，為一個月內第二下調，意味比上周五收市僅高約2%，為全行最淡；又發現上周對沖基金減持美國科技股的力度為6個月最勁，沽壓集中在人工智能（AI）相關的硬件板塊。

另一方面，有美媒對14名經濟師進行調查，他們對美國今年首季經濟增長的平均預測僅0.3%，跟去年末季的2.3%大相逕庭，亦會是2022年第三季之後最差。儘管無人估計美國國內生產總值（GDP）會連續兩季按季下滑，亦即經濟衰退，撇除食品及能源價格的核心個人消費開支（PCE）的按年漲幅，今年大部分時間恐怕都會處於2.9%附近，要第四季才有望降溫。

助特朗普「奪回」巴拿馬運河港口的貝萊德行政總裁芬克，於致股東信函提到，幾乎所有他交流過的客戶和領袖都對全球經濟當前局勢感到不安，於近期記憶所及範圍內未見。

Arm冀增數據中心CPU市佔 企業消息方面，英國晶片專利公司Arm豪言，其Arm架構在全球數據中心中央處理器（CPU）的市場份額今年將從15%一舉躍升至50%，原因之一是比英特爾（Intel）的x86架構省電。然而，Arm股價周一早段照跌最多5.97%。

蘋果公司（Apple Inc.）被指運用「App追蹤透明度」（ATT）功能濫用在手機應用程式廣告市場的主導地位，遭法國反壟斷部門罰款1.5億歐元。ATT就是打開應用程式時iPhone詢問用家可否追蹤其活動的對話方塊，這次是它首度累Apple遭反壟斷機構懲罰。法國當局強調本次執法沒有政治動機。Apple對結果表示失望，股價早段先跌後企穩。