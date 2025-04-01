大新銀行信貸減值虧損飆1.4倍

該行董事總經理兼行政總裁王祖興表示，大新去年的本地商業房地產貸款已輕微減少，目前商業房地產市場發展比較緩慢，預期今年相關貸款額會繼續下跌，強調本地商業房地產不良貸款比率維持可控水平，並留足夠撥備及充足抵押品，會視乎物業市場變化，適時作出調整。

截至去年12月底，大新銀行物業投資貸款230.66億元，按年下跌2.95%；物業發展貸款約64.25億元，下跌6.98%；私人住宅及公營房屋按揭貸款約340億元。但他沒有說明具體不良貸款所涉金額。

大新去年淨利息收入52.88億元，按年增長9.81%；淨服務費及佣金收入13.28億元，按年增長53.27%。受惠於較高利率環境，淨息差擴大16點子至2.17%；惟總貸款結餘下跌3.26%。

母企全年利潤增5% 王祖興指，高息環境拖累借貸表現，預期美國或在下半年減息，有望提振企業貸款需求，惟目前本港貸款市場持續疲弱，料全年貸款增長不會出現很大升幅。他指，減息有助減少成本，但仍預計高息環境維持一段時間，該行會調整資產組合以維持穩定息差。