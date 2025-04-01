大酒店轉蝕逾9億 不派末期息

業績報告指出，紐約半島酒店翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達到穩定的營運階段，加上折舊總額上升1.66億元、淨融資費用增加至4.61億元，另為投資仰光半島酒店項目的減值撥備1.58億元，及錄得5.69億元投資物業重估虧損。

大酒店指，香港的長途休閒旅客市場正在好轉，來自東南亞及中東地區的旅客數目均見回升。然而，地緣政治局勢緊張仍普遍備受關注，集團短期目標是穩定新酒店的財務業績、減少借貸、提升收入和盈利能力，務求以更好的優勢把握增長機遇。雖然營運業績反映已經初步從疫情的艱難時期復原，但仍需一些時日才能達至增長，公司正相應地調整市場推廣方針，着重提供個人化的體驗，中長遠維護品牌的獨特文化，並為股東創造價值。