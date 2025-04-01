大酒店轉蝕逾9億 不派末期息
半島酒店母企大酒店(00045)去年盈轉虧，蝕9.43億元，2023年同期盈利1.46億元；每股虧損0.57元，不派末期息。該公司指，在目前的營商環境下，集團各項業務前景大致穩定，對未來一年感到審慎樂觀，並相信具可持續性、獨一無二的體驗的高端客戶群，將推動全球豪華旅業的發展。
業績報告指出，紐約半島酒店翻新，而新開業的倫敦及伊斯坦堡半島酒店仍然需要時間達到穩定的營運階段，加上折舊總額上升1.66億元、淨融資費用增加至4.61億元，另為投資仰光半島酒店項目的減值撥備1.58億元，及錄得5.69億元投資物業重估虧損。
香港半島出租率改善
期內，收入102.9億元，按年升26.84%，增長主要由於倫敦半島酒店全年投入服務所錄得的收入所致。至於香港半島酒店收入10.69億元，按年升3%，平均房租跌5%，平均可出租客房收入升10%，出租率升6個百分點。
大酒店指，香港的長途休閒旅客市場正在好轉，來自東南亞及中東地區的旅客數目均見回升。然而，地緣政治局勢緊張仍普遍備受關注，集團短期目標是穩定新酒店的財務業績、減少借貸、提升收入和盈利能力，務求以更好的優勢把握增長機遇。雖然營運業績反映已經初步從疫情的艱難時期復原，但仍需一些時日才能達至增長，公司正相應地調整市場推廣方針，着重提供個人化的體驗，中長遠維護品牌的獨特文化，並為股東創造價值。
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