長和：未決定全球電訊業務交易
長和(00001)出售包括巴拿馬運河兩端港口等海外港口業務的計劃受多方討論之際，市場有傳其考慮將全球電訊業務資產分拆在倫敦上市，惟公司最新表示，到目前為止，董事會未有就全球電訊業務有關的任何交易作出決定，目前並不確定是否將會進行任何交易，有需要時將會根據適用法律及規例刊發進一步公告。
分拆消息在上周五晚上開始在市場流傳，長和在周一開市前公布，指董事會知悉最近部分媒體報道集團可能分拆全球電訊資產及業務。集團表示，不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，藉以提升股東長遠價值，包括與集團全球電訊業務資產及營運相關的可能交易，包括分拆上市。
潛在企業價值達1390億
摩根大通估計，該分拆事項的潛在企業價值（EV）可能在1,150億至1,390億元之間。瑞銀則預測，交易估值介乎100億至150億英鎊，意味着企業價值對EBITDA比率（EV/EBITDA）介乎4.1至6.3倍，較該行對長和每股資產淨值（NAV）估值中所使用的EV/EBITDA比率為約5倍，以及歐洲同業水平為約6.5倍。
瑞銀假設長和在今次潛在分拆中出售34%的持股，即保留66%股權，料每股可回收7至11.5元的資金，並為NAV帶來8.8元的損失；若每股NAV折讓率為45%，則對股價的影響為每股4.9元。
瑞銀又指，如果所得資金用於回饋股東，估計可令股價上升2.2至6.6元，給予「買入」評級，目標價59.5元。
被問及長和擬售海外港口的交易，內地有關部門指市監總局將依法審查，並重申反對經濟脅迫、侵害他國權益的行為。
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