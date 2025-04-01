長和：未決定全球電訊業務交易

分拆消息在上周五晚上開始在市場流傳，長和在周一開市前公布，指董事會知悉最近部分媒體報道集團可能分拆全球電訊資產及業務。集團表示，不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，藉以提升股東長遠價值，包括與集團全球電訊業務資產及營運相關的可能交易，包括分拆上市。

潛在企業價值達1390億 摩根大通估計，該分拆事項的潛在企業價值（EV）可能在1,150億至1,390億元之間。瑞銀則預測，交易估值介乎100億至150億英鎊，意味着企業價值對EBITDA比率（EV/EBITDA）介乎4.1至6.3倍，較該行對長和每股資產淨值（NAV）估值中所使用的EV/EBITDA比率為約5倍，以及歐洲同業水平為約6.5倍。

瑞銀假設長和在今次潛在分拆中出售34%的持股，即保留66%股權，料每股可回收7至11.5元的資金，並為NAV帶來8.8元的損失；若每股NAV折讓率為45%，則對股價的影響為每股4.9元。

瑞銀又指，如果所得資金用於回饋股東，估計可令股價上升2.2至6.6元，給予「買入」評級，目標價59.5元。

被問及長和擬售海外港口的交易，內地有關部門指市監總局將依法審查，並重申反對經濟脅迫、侵害他國權益的行為。