產經

4內銀獲注資 料有利建行

交行及郵儲行未來提高派息比率空間料有限。 交行及郵儲行未來提高派息比率空間料有限。
交行及郵儲行未來提高派息比率空間料有限。
財政部等透過認購A股，向4家國有大型銀行注資5,200億元人民幣，以補充核心一級資本。滙豐環球研究認為，資本注入的時間比預期略早，認為對整體銀行系統和建設銀行(00939)影響正面，但對郵儲銀行(01658)和交通銀行(03328)影響負面。
郵儲行交行盈利攤薄大
滙豐解釋，郵儲行和交行A股和H股每股盈利和每股股息顯著攤薄。淨資產收益率可能下降，因為短期內缺乏明顯的收入增長動力來抵銷影響，而未來提高派息比率空間仍然有限，因而會出現負面市場反應。
該行指出，建行的資本注入規模小過預期，每股盈利和每股股息攤薄幅度較細，約2至4%，預期今次計劃會提高資本規劃的清晰度，並且消除未來的隱憂。由於新股僅在A股發行，該行H股表現可能好過A股。
中行影響或好壞參半
至於中國銀行(03988)，滙豐料反應中性或好壞參半，由於資本注入規模略低於該行預期，每股盈利和每股股息攤薄約4至9%。新資本可能使中行能夠擴大國際業務，從而在「中國加一」（China plus One）策略下把握新機遇。
平安證券則指，雖然短期會攤薄該4大銀行的盈利水平和股息收益率，但長期而言，在資本補充完成後，有望保持盈利增長的可持續性，長期股息水平仍有上行空間。按照當前股價計算，板塊整體股息率相較無風險利率的溢價水平仍處高位，作為板塊的權重，大型內銀長期的股息配置價值仍然存在。
大摩預測財政部等注資對相關內銀影響大摩預測財政部等注資對相關內銀影響
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