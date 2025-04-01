4內銀獲注資 料有利建行

郵儲行交行盈利攤薄大 滙豐解釋，郵儲行和交行A股和H股每股盈利和每股股息顯著攤薄。淨資產收益率可能下降，因為短期內缺乏明顯的收入增長動力來抵銷影響，而未來提高派息比率空間仍然有限，因而會出現負面市場反應。

該行指出，建行的資本注入規模小過預期，每股盈利和每股股息攤薄幅度較細，約2至4%，預期今次計劃會提高資本規劃的清晰度，並且消除未來的隱憂。由於新股僅在A股發行，該行H股表現可能好過A股。

平安證券則指，雖然短期會攤薄該4大銀行的盈利水平和股息收益率，但長期而言，在資本補充完成後，有望保持盈利增長的可持續性，長期股息水平仍有上行空間。按照當前股價計算，板塊整體股息率相較無風險利率的溢價水平仍處高位，作為板塊的權重，大型內銀長期的股息配置價值仍然存在。

大摩預測財政部等注資對相關內銀影響